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Тучин Иван Мартынов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1841 ст.

Отец: Тучин Мартын Потапов

Мать: Тучина Параскева Васильева

Восприемник Георгия Мартынова Тучина в 1888 году. Записан как солдат деревни Климовской
Крещение
22.09.1841 ст.
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Павлова Евдокия Иванова

Мать ребёнка: не указана

в 1891 году 21 год
Бракосочетание
12.02.1875 ст.

Жена: Тучина Епистимия Самойлова

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Левкина Анна Иванова

Мать ребёнка: не указана

Восприемница на крестинах Натальи Ивановой Тучиной в 1890 году.
Рождение ребёнка
19.08.1890 ст.

Дочь: Тучина Наталья Иванова

Мать ребёнка: Тучина Елена? Самойлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тучин Григорий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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