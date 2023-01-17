Тучин Иван Мартынов
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
20.09.1841 ст.
Отец: Тучин Мартын Потапов
Восприемник Георгия Мартынова Тучина в 1888 году. Записан как солдат деревни Климовской
Крещение
22.09.1841 ст.
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Павлова Евдокия Иванова
Мать ребёнка: не указана
в 1891 году 21 год
Бракосочетание
12.02.1875 ст.
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Левкина Анна Иванова
Мать ребёнка: не указана
Восприемница на крестинах Натальи Ивановой Тучиной в 1890 году.
Рождение ребёнка
19.08.1890 ст.
Дочь: Тучина Наталья Иванова
Мать ребёнка: Тучина Елена? Самойлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно