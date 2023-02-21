Тучин Мартын Потапов
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1812 ст.
Отец: Тучин Потап Фокин
Без фамилии.
Крещение
14.04.1812 ст.
Восприемник- житель Климовской Наум Мартемьянов (брат матери, скорее всего)
Рождение ребёнка
26.06.1836 ст.
Мать ребёнка: Тучина Параскева Васильева
Бракосочетание
05.02.1837 ст.
Рождение ребёнка
08.07.1840 ст.
Мать ребёнка: Тучина Параскева Васильева
Рождение ребёнка
20.09.1841 ст.
Сын: Тучин Иван Мартынов
Мать ребёнка: Тучина Параскева Васильева
Восприемник Георгия Мартынова Тучина в 1888 году. Записан как солдат деревни Климовской
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Тучина Параскева Васильева
Исповедные росписи 1848 год по деревне Климовской 7 лет в 1841 году
Рождение ребёнка
25.12.1843 ст.
Дочь: Анисия Мартынова
Мать ребёнка: Тучина Параскева Васильева
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Анна Мартынова
Мать ребёнка: Тучина Параскева Васильева
Исповедные росписи 1848 год по деревне Климовской 2 года в 1848 году
Рождение ребёнка
05.01.1847 ст.
Мать ребёнка: Тучина Параскева Васильева
Исповедные росписи 1848 год по деревне Климовской
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Дочь: Степанида Мартынова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно