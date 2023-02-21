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Тучин Мартын Потапов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1812 ст.

Отец: Тучин Потап Фокин

Мать: Тучина Матрона Мартьяновна

Без фамилии.
Крещение
14.04.1812 ст.
Восприемник- житель Климовской Наум Мартемьянов (брат матери, скорее всего)
Рождение ребёнка
26.06.1836 ст.

Сын: Тучин Андрей Мартынов

Мать ребёнка: Тучина Параскева Васильева

Бракосочетание
05.02.1837 ст.

Жена: Тучина Параскева Васильева

Рождение ребёнка
08.07.1840 ст.

Сын: Тучин Степан Мартынов

Мать ребёнка: Тучина Параскева Васильева

Рождение ребёнка
20.09.1841 ст.

Сын: Тучин Иван Мартынов

Мать ребёнка: Тучина Параскева Васильева

Восприемник Георгия Мартынова Тучина в 1888 году. Записан как солдат деревни Климовской
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Тучин Михаил Мартынов

Мать ребёнка: Тучина Параскева Васильева

Исповедные росписи 1848 год по деревне Климовской 7 лет в 1841 году
Рождение ребёнка
25.12.1843 ст.

Дочь: Анисия Мартынова

Мать ребёнка: Тучина Параскева Васильева

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Анна Мартынова

Мать ребёнка: Тучина Параскева Васильева

Исповедные росписи 1848 год по деревне Климовской 2 года в 1848 году
Рождение ребёнка
05.01.1847 ст.

Сын: Тучин Антоний Мартынов

Мать ребёнка: Тучина Параскева Васильева

Исповедные росписи 1848 год по деревне Климовской
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Дочь: Степанида Мартынова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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