Павлова (Тучина) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Тучина) Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Тучин Иван Мартынов

Мать: не указана

в 1891 году 21 год
Бракосочетание
23.01.1891 ст.

Муж: Павлов Егор Иванов

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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