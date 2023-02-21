Павлова (Тучина) Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Тучин Иван Мартынов
Мать: не указана
в 1891 году 21 год
Бракосочетание
23.01.1891 ст.
Муж: Павлов Егор Иванов
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно