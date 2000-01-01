Тучин Григорий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тучин Григорий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тучин Иван Мартынов

Мать: не указана

Место жительства
24.10.1891 ст.
Климовская, Горно-Шелтозерский приход Карелия
Восприемник на крестинах Степана Никитина ТУчина
Рождение ребёнка
03.11.1892 ст.

Сын: Тучин Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Тучина Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тучина Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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