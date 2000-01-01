Тучин Григорий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тучин Иван Мартынов
Мать: не указана
Место жительства
24.10.1891 ст.
Климовская, Горно-Шелтозерский приход Карелия
Восприемник на крестинах Степана Никитина ТУчина
Рождение ребёнка
03.11.1892 ст.
Мать ребёнка: Тучина Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тучина Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно