Левкина (Тучина) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левкина (Тучина) Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: Тучин Иван Мартынов

Мать: не указана

Восприемница на крестинах Натальи Ивановой Тучиной в 1890 году.
Бракосочетание
25.01.1899 ст.

Муж: Левкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
29.08.1901 ст.

Сын: Левкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Левкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
08.12.1906 ст.

Сын: Левкин Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Левкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
29.10.1908

Сын: Левкин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Левкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
07.08.1911 ст.

Сын: Левкин Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Левкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
07.08.1914

Сын: Левкин Леонтий Васильевич

Отец ребёнка: Левкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левкина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Левкин Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно