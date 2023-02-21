Левкина (Тучина) Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Отец: Тучин Иван Мартынов
Мать: не указана
Восприемница на крестинах Натальи Ивановой Тучиной в 1890 году.
Бракосочетание
25.01.1899 ст.
Рождение ребёнка
29.08.1901 ст.
Отец ребёнка: Левкин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
08.12.1906 ст.
Отец ребёнка: Левкин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
29.10.1908
Отец ребёнка: Левкин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
07.08.1911 ст.
Отец ребёнка: Левкин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
07.08.1914
Сын: Левкин Леонтий Васильевич
Отец ребёнка: Левкин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левкина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Левкин Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно