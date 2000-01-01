Тучина Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тучина Параскева Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедные росписи 1848 год по деревне Климовской
Рождение ребёнка
26.06.1836 ст.

Сын: Тучин Андрей Мартынов

Отец ребёнка: Тучин Мартын Потапов

Рождение ребёнка
08.07.1840 ст.

Сын: Тучин Степан Мартынов

Отец ребёнка: Тучин Мартын Потапов

Рождение ребёнка
20.09.1841 ст.

Сын: Тучин Иван Мартынов

Отец ребёнка: Тучин Мартын Потапов

Восприемник Георгия Мартынова Тучина в 1888 году. Записан как солдат деревни Климовской
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Тучин Михаил Мартынов

Отец ребёнка: Тучин Мартын Потапов

Исповедные росписи 1848 год по деревне Климовской 7 лет в 1841 году
Рождение ребёнка
25.12.1843 ст.

Дочь: Анисия Мартынова

Отец ребёнка: Тучин Мартын Потапов

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Анна Мартынова

Отец ребёнка: Тучин Мартын Потапов

Исповедные росписи 1848 год по деревне Климовской 2 года в 1848 году
Рождение ребёнка
05.01.1847 ст.

Сын: Тучин Антоний Мартынов

Отец ребёнка: Тучин Мартын Потапов

Исповедные росписи 1848 год по деревне Климовской
Смерть
Неизвестно
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