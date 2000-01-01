Тучина Параскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедные росписи 1848 год по деревне Климовской
Рождение ребёнка
26.06.1836 ст.
Отец ребёнка: Тучин Мартын Потапов
Рождение ребёнка
08.07.1840 ст.
Отец ребёнка: Тучин Мартын Потапов
Рождение ребёнка
20.09.1841 ст.
Сын: Тучин Иван Мартынов
Отец ребёнка: Тучин Мартын Потапов
Восприемник Георгия Мартынова Тучина в 1888 году. Записан как солдат деревни Климовской
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Тучин Мартын Потапов
Исповедные росписи 1848 год по деревне Климовской 7 лет в 1841 году
Рождение ребёнка
25.12.1843 ст.
Дочь: Анисия Мартынова
Отец ребёнка: Тучин Мартын Потапов
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Анна Мартынова
Отец ребёнка: Тучин Мартын Потапов
Исповедные росписи 1848 год по деревне Климовской 2 года в 1848 году
Рождение ребёнка
05.01.1847 ст.
Отец ребёнка: Тучин Мартын Потапов
Исповедные росписи 1848 год по деревне Климовской
Смерть
Неизвестно