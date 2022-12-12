Тучин Антоний Мартынов
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1847 ст.
Отец: Тучин Мартын Потапов
Исповедные росписи 1848 год по деревне Климовской
Бракосочетание
16.02.1871 ст.
Метрическая книга Шелтозерско-горного прихода за 1871 год
Место жительства
01.09.1881
Климовская Петрозаводского района Карелия
НАРК Ф. 25 оп. 22 д 336 л 105об-106
Рождение ребёнка
01.09.1881 ст.
Мать ребёнка: Тучина Ульяния Порфирьева
Климовская
НАРК, Ф. Р-3795. Оп. 11 Д. 18 Л. 145-145 об. НАРК Ф. 25 оп. 22 д 336 л 105об-106
Рождение ребёнка
1886 ст.
Мать ребёнка: Тучина Афанасия Диомидова
Умер от простуды. 4 года, но "младенец" в 1890 году
Рождение ребёнка
16.11.1888 ст.
Мать ребёнка: Тучина Афанасия Диомидова
Рождение ребёнка
17.11.1890 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1893 ст.
Мать ребёнка: Тучина Афанасия Диомидова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Восприемник на крестинах Дмитрия Егоровича Тучина (будущий подпольщик)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
в 1890 восприемник на крещении брата Георгия II Мартынова Тучина
Смерть
Неизвестно