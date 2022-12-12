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Тучин Антоний Мартынов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1847 ст.

Отец: Тучин Мартын Потапов

Мать: Тучина Параскева Васильева

Исповедные росписи 1848 год по деревне Климовской
Бракосочетание
16.02.1871 ст.

Жена: Тучина Ульяния Порфирьева

Метрическая книга Шелтозерско-горного прихода за 1871 год
Место жительства
01.09.1881
Климовская Петрозаводского района Карелия
НАРК Ф. 25 оп. 22 д 336 л 105об-106
Рождение ребёнка
01.09.1881 ст.

Сын: Тучин Захарий Антонович

Мать ребёнка: Тучина Ульяния Порфирьева

Климовская
НАРК, Ф. Р-3795. Оп. 11 Д. 18 Л. 145-145 об. НАРК Ф. 25 оп. 22 д 336 л 105об-106
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Тучин Дмитрий Антонов

Мать ребёнка: Тучина Афанасия Диомидова

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Умер от простуды. 4 года, но "младенец" в 1890 году
Рождение ребёнка
16.11.1888 ст.

Сын: Тучин Георгий Антонов

Мать ребёнка: Тучина Афанасия Диомидова

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
17.11.1890 ст.

Сын: Тучин Георгий II Антонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1893 ст.

Сын: Тучин Андрей Антонович

Мать ребёнка: Тучина Афанасия Диомидова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тучина Афанасия Диомидова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тучин Александр Антонов

Мать ребёнка: не указана

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Восприемник на крестинах Дмитрия Егоровича Тучина (будущий подпольщик)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тучин Василий Антонов

Мать ребёнка: не указана

в 1890 восприемник на крещении брата Георгия II Мартынова Тучина
Смерть
Неизвестно
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