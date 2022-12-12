Тучин Андрей Мартынов
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1836 ст.
Дата смерти10.08.1838 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1836 ст.
Отец: Тучин Мартын Потапов
Крещение
Неизвестно
Восприемники: Иван Потапов из Климовской и дочь крестьянина из деревни Федоровская Наума Мартемьянова Пелагия
Смерть
10.08.1838 ст.
Климовская Горно Шелтозерского прихода
Умер от колотья
Похороны
12.08.1838 ст.
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия