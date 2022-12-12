Тучин Андрей Мартынов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тучин Андрей Мартынов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1836 ст.

Дата смерти

10.08.1838 ст.

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

Около 1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1836 ст.

Отец: Тучин Мартын Потапов

Мать: Тучина Параскева Васильева

Крещение
Неизвестно
Восприемники: Иван Потапов из Климовской и дочь крестьянина из деревни Федоровская Наума Мартемьянова Пелагия
Смерть
10.08.1838 ст.
Климовская Горно Шелтозерского прихода
Умер от колотья
Похороны
12.08.1838 ст.
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
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