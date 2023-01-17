Немирова Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНемирова Параскева Васильевна

Немирова Параскева Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1787 ст.

Сын: Немиров Василий Александрович

Отец ребёнка: Немиров Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Немирова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Немиров Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Немиров Николай Александрович

Отец ребёнка: Немиров Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немиров Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close