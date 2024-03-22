Немиров Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1826
Сын: Немиров Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Немиров Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Немирова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Немирова Маргарита Николаевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Немирова Фаина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немирова Ольга Петровна
Смерть
1849