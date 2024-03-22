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Немиров Николай Александрович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Немиров Александр Андреевич

Мать: Немирова Параскева Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Немиров Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Немиров Евгений Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Немирова Александра Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Немирова Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Немирова Фаина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немирова Ольга Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1849
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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