Немиров Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смерти28.06.1825 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
22.01.1787 ст.
Сын: Немиров Василий Александрович
Мать ребёнка: Немирова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Немирова Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Немирова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Немиров Николай Александрович
Мать ребёнка: Немирова Параскева Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.06.1825 ст.