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Немиров Александр Андреевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

28.06.1825 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Немиров Андрей Дмитриевич

Мать: Немирова Мария Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.01.1787 ст.

Сын: Немиров Василий Александрович

Мать ребёнка: Немирова Параскева Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Немирова Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Немирова Параскева Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Немиров Николай Александрович

Мать ребёнка: Немирова Параскева Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немирова Параскева Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
28.06.1825 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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