Немиров Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения15.05.1793 ст.
Дата смертиОколо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1793 ст.
Рождение ребёнка
1820
Сын: Немиров Владимир Константинович
Мать ребёнка: Немирова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Немиров Кирилл Константинович
Мать ребёнка: Немирова Елизавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1850