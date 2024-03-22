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Немиров Константин Александрович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

15.05.1793 ст.

Дата смерти

Около 1850

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1793 ст.

Отец: Немиров Александр Андреевич

Мать: Немирова Параскева Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Немиров Владимир Константинович

Мать ребёнка: Немирова Елизавета Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Немиров Кирилл Константинович

Мать ребёнка: Немирова Елизавета Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немирова Елизавета Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Около 1850
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