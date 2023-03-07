Немирова Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немирова Елизавета Васильевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Немиров Владимир Константинович

Отец ребёнка: Немиров Константин Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Немиров Кирилл Константинович

Отец ребёнка: Немиров Константин Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немиров Константин Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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