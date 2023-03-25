Мясникова Маремьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Мясников Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Мясников Семён Васильевич
Отец ребёнка: Мясников Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1764
Сын: Мясников Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Мясников Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Немирова Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Мясников Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Мясникова Пелагия Васильевна
Отец ребёнка: Мясников Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Мясникова Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Мясников Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно