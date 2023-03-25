Мясникова Маремьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова Маремьяна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Мясников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Мясников Василий Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Мясников Семён Васильевич

Отец ребёнка: Мясников Василий Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Мясников Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Мясников Василий Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Немирова Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Мясников Василий Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Мясникова Пелагия Васильевна

Отец ребёнка: Мясников Василий Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Мясникова Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Мясников Василий Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Василий Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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