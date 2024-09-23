Рукина-Донковцева (Безмельницына) Мелания Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукина-Донковцева (Безмельницына) Мелания Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

30.03.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Безмельницын Тихон Кузьмич

Мать: Безмельницына Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукин Александр Иванович

Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.07.1846 ст.

Дочь: Рукина Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Рукин Александр Иванович

Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
10.10.1848 ст.

Муж: Донковцев Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
10.09.1849 ст.

Дочь: Донковцева Евфимия Ильинична

Отец ребёнка: Донковцев Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
04.04.1852

Дочь: Овсянникова (Донковцева) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Донковцев Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
27.03.1854 ст.

Дочь: Верхошенцева Анна Ильинична

Отец ребёнка: Донковцев Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
01.03.1856 ст.

Сын: Донковцев Герасим Ильич

Отец ребёнка: Донковцев Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
19.04.1858 ст.

Сын: Донковцев Василий Ильич

Отец ребёнка: Донковцев Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Стародубова (Донковцева) Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Донковцев Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
01.01.1862 ст.

Сын: Донковцев Михаил Ильич

Отец ребёнка: Донковцев Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
18.07.1865 ст.

Дочь: Минина (Донковцева) Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Донковцев Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
01.02.1868 ст.

Дочь: Завалишина (Донковцева) Агафия Ильинична

Отец ребёнка: Донковцев Илья Григорьевич

Смерть
30.03.1909 ст.

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