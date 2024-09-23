Рукина-Донковцева (Безмельницына) Мелания Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти30.03.1909 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Безмельницын Тихон Кузьмич
Мать: Безмельницына Евдокия
Дочь: Рукина Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Рукин Александр Иванович
Дочь: Донковцева Евфимия Ильинична
Отец ребёнка: Донковцев Илья Григорьевич
Дочь: Овсянникова (Донковцева) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Донковцев Илья Григорьевич
Дочь: Верхошенцева Анна Ильинична
Отец ребёнка: Донковцев Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Донковцев Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Донковцев Илья Григорьевич
Дочь: Стародубова (Донковцева) Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Донковцев Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Донковцев Илья Григорьевич
Дочь: Минина (Донковцева) Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Донковцев Илья Григорьевич
Дочь: Завалишина (Донковцева) Агафия Ильинична
Отец ребёнка: Донковцев Илья Григорьевич