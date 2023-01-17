Нижняя Павловка
Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
347Павловская, стан. казач. Ор. в.при рч. Донгузе.227441816391687Церквей православных 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
212. Павловская, станица казачья, при речке Донгузе, дворов 495, жителей 3747, стан. првл. (уездный город в 23 верстах), 2 церкви православных, 2 школы, 6 постоялых дворо Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
74864Нижнепавловкасело51°42'с.ш.54°48'в.д.M-40-002
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Оренбургский муниципальный район, Сельское поселение Нижнепавловский сельсовет
53634437101с Нижняя Павловкасело