Безмельницын Тихон Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Безмельницына Евдокия
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Безмельницына Крестиния Тихоновна
Мать ребёнка: Безмельницына Евдокия
Рождение ребёнка
1821
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безмельницына Евдокия
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Рукина-Донковцева (Безмельницына) Мелания Тихоновна
Мать ребёнка: Безмельницына Евдокия
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Безмельницына Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Безмельницына Евдокия
Бракосочетание
30.07.1838
Жена: Иванова Мария
Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно