Безмельницын Тихон Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безмельницын Тихон Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1804 г.р.
1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безмельницына Евдокия

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Безмельницына Крестиния Тихоновна

Мать ребёнка: Безмельницына Евдокия

Рождение ребёнка
1821

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безмельницына Евдокия

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Рукина-Донковцева (Безмельницына) Мелания Тихоновна

Мать ребёнка: Безмельницына Евдокия

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Безмельницына Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Безмельницына Евдокия

Бракосочетание
30.07.1838

Жена: Иванова Мария

Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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