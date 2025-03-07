Безмельницын Кузьма Иванович 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Безмельницын Кузьма Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Безмельницын Тихон Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Безмельницын Трофим Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
31.03.1834 ст.
Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
РС 1834 г.
Смерть
Неизвестно

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