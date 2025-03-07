Безмельницын Кузьма Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Безмельницын Тихон Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Безмельницын Трофим Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
31.03.1834 ст.
Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
РС 1834 г.
Смерть
Неизвестно