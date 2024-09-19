Безмельницына Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Безмельницына Крестиния Тихоновна
Отец ребёнка: Безмельницын Тихон Кузьмич
Рождение ребёнка
1821
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безмельницын Тихон Кузьмич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Рукина-Донковцева (Безмельницына) Мелания Тихоновна
Отец ребёнка: Безмельницын Тихон Кузьмич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Безмельницына Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Безмельницын Тихон Кузьмич
Смерть
Неизвестно