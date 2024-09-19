Безмельницына Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезмельницына Евдокия

Безмельницына Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безмельницын Тихон Кузьмич

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Безмельницына Крестиния Тихоновна

Отец ребёнка: Безмельницын Тихон Кузьмич

Рождение ребёнка
1821

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безмельницын Тихон Кузьмич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Рукина-Донковцева (Безмельницына) Мелания Тихоновна

Отец ребёнка: Безмельницын Тихон Кузьмич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Безмельницына Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Безмельницын Тихон Кузьмич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.