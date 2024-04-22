село Городище, село Городище, город Оренбург, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Городище

город Оренбург, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
352Городищенская (Городкова), стан. казач. Ор. в.при озз. Городищенском и Узинском.504031010251023Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Станичный юрт Городищенский
90. Городищенская (Городовка), станица казачья, при реке Урале и озере Городищенском, дворов 325, жителей 2577, стан. првл. (уездный город в 52 верстах), церковь правосла Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Городищенская станица
станица Городищенская

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, город областного подчинения Оренбург
71887Городищесело51°37'с.ш.54°23'в.д.M-40-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, город Оренбург
53701000136с Городищесело
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