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Донковцев Илья Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

30.05.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Донковцев Григорий Алексеевич

Мать: Донковцева Евдокия

Бракосочетание
Около 1834

Жена: Донковцева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
04.08.1838 ст.

Дочь: Пилюгина (Донковцева) Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Донковцева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
16.06.1840 ст.

Сын: Донковцев Тихон Ильич

Мать ребёнка: Донковцева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1843 ст.

Дочь: Донковцева Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Донковцева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
15.04.1844 ст.

Сын: Донковцев Иосиф Ильич

Мать ребёнка: Донковцева Евдокия Ивановна

Бракосочетание
10.10.1848 ст.

Жена: Рукина-Донковцева (Безмельницына) Мелания Тихоновна

Рождение ребёнка
10.09.1849 ст.

Дочь: Донковцева Евфимия Ильинична

Мать ребёнка: Рукина-Донковцева (Безмельницына) Мелания Тихоновна

Рождение ребёнка
04.04.1852

Дочь: Овсянникова (Донковцева) Мария Ильинична

Мать ребёнка: Рукина-Донковцева (Безмельницына) Мелания Тихоновна

Рождение ребёнка
27.03.1854 ст.

Дочь: Верхошенцева Анна Ильинична

Мать ребёнка: Рукина-Донковцева (Безмельницына) Мелания Тихоновна

Рождение ребёнка
01.03.1856 ст.

Сын: Донковцев Герасим Ильич

Мать ребёнка: Рукина-Донковцева (Безмельницына) Мелания Тихоновна

Рождение ребёнка
19.04.1858 ст.

Сын: Донковцев Василий Ильич

Мать ребёнка: Рукина-Донковцева (Безмельницына) Мелания Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Стародубова (Донковцева) Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Рукина-Донковцева (Безмельницына) Мелания Тихоновна

Рождение ребёнка
01.01.1862 ст.

Сын: Донковцев Михаил Ильич

Мать ребёнка: Рукина-Донковцева (Безмельницына) Мелания Тихоновна

Рождение ребёнка
18.07.1865 ст.

Дочь: Минина (Донковцева) Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Рукина-Донковцева (Безмельницына) Мелания Тихоновна

Рождение ребёнка
01.02.1868 ст.

Дочь: Завалишина (Донковцева) Агафия Ильинична

Мать ребёнка: Рукина-Донковцева (Безмельницына) Мелания Тихоновна

Смерть
30.05.1894 ст.

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