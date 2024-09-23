Донковцев Илья Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти30.05.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Донковцев Григорий Алексеевич
Мать: Донковцева Евдокия
Дочь: Пилюгина (Донковцева) Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Донковцева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Донковцева Евдокия Ивановна
Дочь: Донковцева Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Донковцева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Донковцева Евдокия Ивановна
Дочь: Донковцева Евфимия Ильинична
Мать ребёнка: Рукина-Донковцева (Безмельницына) Мелания Тихоновна
Дочь: Верхошенцева Анна Ильинична
Мать ребёнка: Рукина-Донковцева (Безмельницына) Мелания Тихоновна
Мать ребёнка: Рукина-Донковцева (Безмельницына) Мелания Тихоновна
Мать ребёнка: Рукина-Донковцева (Безмельницына) Мелания Тихоновна
Дочь: Стародубова (Донковцева) Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Рукина-Донковцева (Безмельницына) Мелания Тихоновна
Мать ребёнка: Рукина-Донковцева (Безмельницына) Мелания Тихоновна
Дочь: Минина (Донковцева) Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Рукина-Донковцева (Безмельницына) Мелания Тихоновна
Дочь: Завалишина (Донковцева) Агафия Ильинична
Мать ребёнка: Рукина-Донковцева (Безмельницына) Мелания Тихоновна