Твердохлебов Софрон Логинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Логин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко (Твердохлебова) Устинья Софроновна
Мать ребёнка: Твердохлебова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинченко (Твердохлебова) Ефросинья Софроновна
Мать ребёнка: Твердохлебова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Твердохлебова) Мария Софроновна
Мать ребёнка: Твердохлебова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Твердохлебов Илья Софронович
Мать ребёнка: Твердохлебова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Твердохлебов Дмитрий Софронович
Мать ребёнка: Твердохлебова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Твердохлебов Терентий Софронович
Мать ребёнка: Твердохлебова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Твердохлебов Фотий (Фокий) Софронович
Мать ребёнка: Твердохлебова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Твердохлебов Александр Софронович
Мать ребёнка: Твердохлебова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Твердохлебов Тихон Софронович
Мать ребёнка: Твердохлебова Пелагея
Смерть
Неизвестно