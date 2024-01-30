Твердохлебов Софрон Логинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Твердохлебов Софрон Логинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко (Твердохлебова) Устинья Софроновна

Мать ребёнка: Твердохлебова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинченко (Твердохлебова) Ефросинья Софроновна

Мать ребёнка: Твердохлебова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Твердохлебова) Мария Софроновна

Мать ребёнка: Твердохлебова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердохлебов Илья Софронович

Мать ребёнка: Твердохлебова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердохлебов Дмитрий Софронович

Мать ребёнка: Твердохлебова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердохлебов Терентий Софронович

Мать ребёнка: Твердохлебова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердохлебов Фотий (Фокий) Софронович

Мать ребёнка: Твердохлебова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердохлебов Александр Софронович

Мать ребёнка: Твердохлебова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердохлебов Тихон Софронович

Мать ребёнка: Твердохлебова Пелагея

Смерть
Неизвестно

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