(Твердохлебова) Мария Софроновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наказенко Леонид
Отец ребёнка: Наказенко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наказенко ?
Смерть
Неизвестно