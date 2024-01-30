(Твердохлебова) Мария Софроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Твердохлебова) Мария Софроновна

(Твердохлебова) Мария Софроновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Твердохлебов Софрон Логинович

Мать: Твердохлебова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наказенко Леонид

Отец ребёнка: Наказенко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наказенко ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.