Твердохлебов Дмитрий Софронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Твердохлебова) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Харпина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Твердохлебова) Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Харпина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Твердохлебова) Прасковья (Паша) Дмитриевна
Мать ребёнка: Харпина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Твердохлебов Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Харпина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Твердохлебов Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Харпина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Твердохлебов Гавриил Дмитриевич
Мать ребёнка: Харпина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харпина
Смерть
Неизвестно