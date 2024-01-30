Твердохлебов Дмитрий Софронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТвердохлебов Дмитрий Софронович

Твердохлебов Дмитрий Софронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Твердохлебов Софрон Логинович

Мать: Твердохлебова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Твердохлебова) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Харпина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Твердохлебова) Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Харпина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Твердохлебова) Прасковья (Паша) Дмитриевна

Мать ребёнка: Харпина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердохлебов Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Харпина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердохлебов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Харпина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердохлебов Гавриил Дмитриевич

Мать ребёнка: Харпина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харпина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.