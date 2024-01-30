Твердохлебов Фотий (Фокий) Софронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Твердохлебов Иван Фотиевич
Мать ребёнка: Матрена (Мотя)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Твердохлебов Степан (Степко) Фотиевич
Мать ребёнка: Матрена (Мотя)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена (Мотя)
Смерть
Неизвестно