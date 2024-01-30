Твердохлебов Фотий (Фокий) Софронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Твердохлебов Фотий (Фокий) Софронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Твердохлебов Софрон Логинович

Мать: Твердохлебова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердохлебов Иван Фотиевич

Мать ребёнка: Матрена (Мотя)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердохлебов Степан (Степко) Фотиевич

Мать ребёнка: Матрена (Мотя)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена (Мотя)

Смерть
Неизвестно

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