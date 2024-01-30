Твердохлебов Тихон Софронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Твердохлебов Георгий Тихонович
Мать ребёнка: Твердохлебова (Царалунга) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
23.09.1925
Рождение ребёнка
1927
Сын: Твердохлебов Всеволод Тихонович
Мать ребёнка: Твердохлебова (Царалунга) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Твердохлебов Валентин Тихонович
Мать ребёнка: Твердохлебова (Царалунга) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1938
Сын: Твердохлебов Сергей Тихонович
Мать ребёнка: Твердохлебова (Царалунга) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Твердохлебов Николай Тихонович
Мать ребёнка: Твердохлебова (Царалунга) Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно