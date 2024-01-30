Твердохлебов Тихон Софронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТвердохлебов Тихон Софронович

Твердохлебов Тихон Софронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Твердохлебов Софрон Логинович

Мать: Твердохлебова Пелагея

Рождение ребёнка
1922

Сын: Твердохлебов Георгий Тихонович

Мать ребёнка: Твердохлебова (Царалунга) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Зинченко (Тверддохлебова) Александра Тихоновна

Мать ребёнка: Твердохлебова (Царалунга) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
23.09.1925

Дочь: Бочарова (Твердохлебова) Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Твердохлебова (Царалунга) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Твердохлебов Всеволод Тихонович

Мать ребёнка: Твердохлебова (Царалунга) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Твердохлебов Валентин Тихонович

Мать ребёнка: Твердохлебова (Царалунга) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Бороган (Твердохлебова) Ольга Тихоновна

Мать ребёнка: Твердохлебова (Царалунга) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Твердохлебов Сергей Тихонович

Мать ребёнка: Твердохлебова (Царалунга) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Твердохлебов Николай Тихонович

Мать ребёнка: Твердохлебова (Царалунга) Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.