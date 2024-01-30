Кравченко (Твердохлебова) Устинья Софроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Твердохлебова) Устинья Софроновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Твердохлебов Софрон Логинович

Мать: Твердохлебова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Владимир Кузьмич

Отец ребёнка: Кравченко Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кравченко) Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Кравченко Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Кузьма

Смерть
Неизвестно

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