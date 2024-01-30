Кравченко (Твердохлебова) Устинья Софроновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Владимир Кузьмич
Отец ребёнка: Кравченко Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кравченко) Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Кравченко Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кравченко Кузьма
Смерть
Неизвестно