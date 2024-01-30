Твердохлебова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Твердохлебова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко (Твердохлебова) Устинья Софроновна

Отец ребёнка: Твердохлебов Софрон Логинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинченко (Твердохлебова) Ефросинья Софроновна

Отец ребёнка: Твердохлебов Софрон Логинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Твердохлебова) Мария Софроновна

Отец ребёнка: Твердохлебов Софрон Логинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердохлебов Илья Софронович

Отец ребёнка: Твердохлебов Софрон Логинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердохлебов Дмитрий Софронович

Отец ребёнка: Твердохлебов Софрон Логинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердохлебов Терентий Софронович

Отец ребёнка: Твердохлебов Софрон Логинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердохлебов Фотий (Фокий) Софронович

Отец ребёнка: Твердохлебов Софрон Логинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердохлебов Александр Софронович

Отец ребёнка: Твердохлебов Софрон Логинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердохлебов Тихон Софронович

Отец ребёнка: Твердохлебов Софрон Логинович

Смерть
Неизвестно

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