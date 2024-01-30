Твердохлебова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Кравченко (Твердохлебова) Устинья Софроновна
Отец ребёнка: Твердохлебов Софрон Логинович
Дочь: Зинченко (Твердохлебова) Ефросинья Софроновна
Отец ребёнка: Твердохлебов Софрон Логинович
Дочь: (Твердохлебова) Мария Софроновна
Отец ребёнка: Твердохлебов Софрон Логинович
Сын: Твердохлебов Илья Софронович
Отец ребёнка: Твердохлебов Софрон Логинович
Сын: Твердохлебов Дмитрий Софронович
Отец ребёнка: Твердохлебов Софрон Логинович
Сын: Твердохлебов Терентий Софронович
Отец ребёнка: Твердохлебов Софрон Логинович
Сын: Твердохлебов Фотий (Фокий) Софронович
Отец ребёнка: Твердохлебов Софрон Логинович
Сын: Твердохлебов Александр Софронович
Отец ребёнка: Твердохлебов Софрон Логинович
Сын: Твердохлебов Тихон Софронович
Отец ребёнка: Твердохлебов Софрон Логинович