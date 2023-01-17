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Иванова Матрона Ивановна

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Место рождения

Шубино, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

06.10.1936

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: Иванов Иван Спиридонович

Мать: Анна Емельяновна

Шубино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.04.1902 ст.

Сын: Гаркалов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Гаркалов Иван Иванович

Ошейкино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.09.1904 ст.

Сын: Гаркалов Димитрий Иванович

Отец ребёнка: Гаркалов Иван Иванович

Ошейкино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.02.1906 ст.

Дочь: Вострякова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Гаркалов Иван Иванович

Ошейкино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.01.1908 ст.

Дочь: Воронина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Гаркалов Иван Иванович

Ошейкино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.01.1911

Сын: Гаркалов Василий Иванович

Отец ребёнка: Гаркалов Иван Иванович

Рождение ребёнка
13.04.1912 ст.

Сын: Гаркалов Василий Иванович

Отец ребёнка: Гаркалов Иван Иванович

Ошейкино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.06.1913 ст.

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Гаркалов Иван Иванович

Ошейкино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.07.1914 ст.

Сын: Петров Александр Иванович

Отец ребёнка: Гаркалов Иван Иванович

Ошейкино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Александр Иванович был крёстным Надежды Ивановны Дроздовой. Крёстной была Инна Ивановна Воронина (Крюкова)
Рождение ребёнка
03.06.1915 ст.

Сын: Петров Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Гаркалов Иван Иванович

Ошейкино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.03.1920

Сын: Гаркалов Николай Иванович

Отец ребёнка: Гаркалов Иван Иванович

Ошейкино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаркалов Иван Иванович

Смерть
06.10.1936
Москва, город федерального значения Москва
Актовая запись в Кунцевском отделе ЗАГС. На момент смерти 55 лет
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