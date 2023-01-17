Иванова Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения1880 ст.
Дата смерти06.10.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: Иванов Иван Спиридонович
Мать: Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
14.04.1902 ст.
Сын: Гаркалов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Гаркалов Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1904 ст.
Сын: Гаркалов Димитрий Иванович
Отец ребёнка: Гаркалов Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.02.1906 ст.
Дочь: Вострякова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Гаркалов Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1908 ст.
Дочь: Воронина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Гаркалов Иван Иванович
Рождение ребёнка
?.01.1911
Сын: Гаркалов Василий Иванович
Отец ребёнка: Гаркалов Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.04.1912 ст.
Сын: Гаркалов Василий Иванович
Отец ребёнка: Гаркалов Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1913 ст.
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Гаркалов Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1914 ст.
Сын: Петров Александр Иванович
Отец ребёнка: Гаркалов Иван Иванович
Александр Иванович был крёстным Надежды Ивановны Дроздовой. Крёстной была Инна Ивановна Воронина (Крюкова)
Рождение ребёнка
03.06.1915 ст.
Отец ребёнка: Гаркалов Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1920
Сын: Гаркалов Николай Иванович
Отец ребёнка: Гаркалов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.1936
Москва, город федерального значения Москва
Актовая запись в Кунцевском отделе ЗАГС. На момент смерти 55 лет