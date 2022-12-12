Петров (Гаркалов) Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения02.07.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1914 ст.
Отец: Гаркалов Иван Иванович
Мать: Иванова Матрона Ивановна
Александр Иванович был крёстным Надежды Ивановны Дроздовой. Крёстной была Инна Ивановна Воронина (Крюкова)
Рождение ребёнка
06.07.1952
Дочь: Шалаева Галина Александровна
Мать ребёнка: Петрова Мария Ефремовна
Калтан, Калтанский, Кемеровская область
Бракосочетание
25.02.1954
Жена: Петрова Мария Ефремовна
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
На момент брака Марие 18 лет, а Александру 28 лет Проживали в г. Красноярск-45 До этого в Лобне
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: Петрова Мария Ефремовна
Рождение ребёнка
25.03.1960 ст.
Сын: Петров Сергей Александрович
Мать ребёнка: Петрова Мария Ефремовна
Лобня, Лобня, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1961
Дочь: Надежда Александровна
Мать ребёнка: Петрова Мария Ефремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Александровна
Мать ребёнка: Петрова Мария Ефремовна
Смерть
Неизвестно