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Петров (Гаркалов) Александр Иванович

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Место рождения

Ошейкино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.07.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1914 ст.

Отец: Гаркалов Иван Иванович

Мать: Иванова Матрона Ивановна

Ошейкино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Александр Иванович был крёстным Надежды Ивановны Дроздовой. Крёстной была Инна Ивановна Воронина (Крюкова)
Рождение ребёнка
06.07.1952

Дочь: Шалаева Галина Александровна

Мать ребёнка: Петрова Мария Ефремовна

Калтан, Калтанский, Кемеровская область
Бракосочетание
25.02.1954

Жена: Петрова Мария Ефремовна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
На момент брака Марие 18 лет, а Александру 28 лет Проживали в г. Красноярск-45 До этого в Лобне
Рождение ребёнка
1954

Сын: Владимир Александрович

Мать ребёнка: Петрова Мария Ефремовна

Рождение ребёнка
25.03.1960 ст.

Сын: Петров Сергей Александрович

Мать ребёнка: Петрова Мария Ефремовна

Лобня, Лобня, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1961

Дочь: Надежда Александровна

Мать ребёнка: Петрова Мария Ефремовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Александровна

Мать ребёнка: Петрова Мария Ефремовна

Смерть
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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