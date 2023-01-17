Петров (Гаркалов) Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения03.06.1915 ст.
Дата смерти14.09.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1915 ст.
Отец: Гаркалов Иван Иванович
Мать: Иванова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Жирова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жирова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жиров Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Жирова Анастасия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.1983
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: уремия Похоронен на Кунцевском кладбище 2-й участок (вместе с женой и с Юрием Дмитриевичем Жировым и Александром Дмитриевичем Жировым)