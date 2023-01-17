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Петров (Гаркалов) Дмитрий Иванович

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Место рождения

Ошейкино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.06.1915 ст.

Дата смерти

14.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1915 ст.

Отец: Гаркалов Иван Иванович

Мать: Иванова Матрона Ивановна

Ошейкино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Жирова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиров Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Жирова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиров Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Жирова Анастасия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жирова Анастасия Алексеевна

Смерть
14.09.1983
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: уремия Похоронен на Кунцевском кладбище 2-й участок (вместе с женой и с Юрием Дмитриевичем Жировым и Александром Дмитриевичем Жировым)
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