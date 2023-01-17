Вострякова (Гаркалова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.02.1906 ст.
Дата смерти?.05.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1906 ст.
Отец: Гаркалов Иван Иванович
Мать: Иванова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Лукина Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Востряков Иван Васильевич
Восприемница: Анна Гаркалова из д. Ошейкино (сестра Евдокии Гаркаловой)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1974
Похоронена на кладбище деревни Шепели