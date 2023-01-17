Вострякова (Гаркалова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострякова (Гаркалова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Ошейкино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.02.1906 ст.

Дата смерти

?.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1906 ст.

Отец: Гаркалов Иван Иванович

Мать: Иванова Матрона Ивановна

Ошейкино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Лукина Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Востряков Иван Васильевич

Слобода, Кашинский, Тверская область
Восприемница: Анна Гаркалова из д. Ошейкино (сестра Евдокии Гаркаловой)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востряков Иван Васильевич

Слобода, Кашинский, Тверская область
Смерть
?.05.1974
Похоронена на кладбище деревни Шепели
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