Воронина (Гаркалова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Гаркалова) Анна Ивановна

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Место рождения

Ошейкино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.01.1908 ст.

Дата смерти

07.08.1959

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1908 ст.

Отец: Гаркалов Иван Иванович

Мать: Иванова Матрона Ивановна

Ошейкино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.09.1944

Дочь: Дроздова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Воронин Иван Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
17.05.1955

Муж: Воронин Иван Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.08.1959
Причина: рак шейки матки, метастазы за брюшину
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