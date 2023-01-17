Воронина (Гаркалова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.01.1908 ст.
Дата смерти07.08.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1908 ст.
Отец: Гаркалов Иван Иванович
Мать: Иванова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1944
Дочь: Дроздова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Воронин Иван Михайлович
Бракосочетание
17.05.1955
Смерть
07.08.1959
Причина: рак шейки матки, метастазы за брюшину