Воронин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти02.08.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
20.01.1914 ст.
Поручители по жениху из д. Варюхино, Костомской волости, Галичского уезда Павел Александрович Турунов из д. Оржуново, той же волости и уезда Геннадий Степанович Лебедев. По невесте: крестьяне из д. Ва... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1914 ст.
Дочь: Меньшикова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Воронина Таисия Андреевна
Восприемники из д. Варюхино: Василий Александров (сын Александра Сергеевича Воронина?) и Мария Михайловна Воронина
Рождение ребёнка
13.03.1917
Сын: Воронин Александр Иванович
Мать ребёнка: Воронина Таисия Андреевна
Восприемница из деревни Варюхино - Анна Мельникова
Рождение ребёнка
22.07.1918
Дочь: Воронина Инна Ивановна
Мать ребёнка: Воронина Таисия Андреевна
Восприемница: дочь Ивана Михайловича - Александра Ивановна Воронина (Меньшикова)
Рождение ребёнка
10.09.1944
Дочь: Дроздова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Воронина Анна Ивановна
Бракосочетание
17.05.1955
Жена: Воронина Анна Ивановна
Смерть
02.08.1961
Эмфизема лёгких