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Воронин Иван Михайлович

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Место рождения

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд

Дата рождения

1890

Дата смерти

02.08.1961

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Воронин Михаил Сергеевич

Мать: Воронина Надежда Ильинична

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
20.01.1914 ст.

Жена: Воронина Таисия Андреевна

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Поручители по жениху из д. Варюхино, Костомской волости, Галичского уезда Павел Александрович Турунов из д. Оржуново, той же волости и уезда Геннадий Степанович Лебедев. По невесте: крестьяне из д. Ва... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1914 ст.

Дочь: Меньшикова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Воронина Таисия Андреевна

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Восприемники из д. Варюхино: Василий Александров (сын Александра Сергеевича Воронина?) и Мария Михайловна Воронина
Рождение ребёнка
13.03.1917

Сын: Воронин Александр Иванович

Мать ребёнка: Воронина Таисия Андреевна

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Восприемница из деревни Варюхино - Анна Мельникова
Рождение ребёнка
22.07.1918

Дочь: Воронина Инна Ивановна

Мать ребёнка: Воронина Таисия Андреевна

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Восприемница: дочь Ивана Михайловича - Александра Ивановна Воронина (Меньшикова)
Рождение ребёнка
10.09.1944

Дочь: Дроздова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Воронина Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
17.05.1955

Жена: Воронина Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.08.1961
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