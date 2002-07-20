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Меньшикова (Воронина) Александра Ивановна

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Место рождения

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд

Дата рождения

22.10.1914 ст.

Дата смерти

20.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1914 ст.

Отец: Воронин Иван Михайлович

Мать: Воронина Таисия Андреевна

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Восприемники из д. Варюхино: Василий Александров (сын Александра Сергеевича Воронина?) и Мария Михайловна Воронина
Рождение ребёнка
12.06.1938

Дочь: Терентьева Алевтина Павловна

Отец ребёнка: Меньшиков Павел Александрович

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Павел Александрович

Смерть
20.07.2002
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