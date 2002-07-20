Меньшикова (Воронина) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.10.1914 ст.
Дата смерти20.07.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.10.1914 ст.
Отец: Воронин Иван Михайлович
Восприемники из д. Варюхино: Василий Александров (сын Александра Сергеевича Воронина?) и Мария Михайловна Воронина
Рождение ребёнка
12.06.1938
Дочь: Терентьева Алевтина Павловна
Отец ребёнка: Меньшиков Павел Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.07.2002