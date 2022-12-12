Воронина (Мельникова) Таисия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Мельникова) Таисия Андреевна

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Место рождения

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд

Дата рождения

1889

Дата смерти

09.12.1936

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Мельников Андрей Петрович

Мать: Мельникова Анна Сергеевна

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
20.01.1914 ст.

Муж: Воронин Иван Михайлович

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Поручители по жениху из д. Варюхино, Костомской волости, Галичского уезда Павел Александрович Турунов из д. Оржуново, той же волости и уезда Геннадий Степанович Лебедев. По невесте: крестьяне из д. Ва... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1914 ст.

Дочь: Меньшикова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Воронин Иван Михайлович

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Восприемники из д. Варюхино: Василий Александров (сын Александра Сергеевича Воронина?) и Мария Михайловна Воронина
Рождение ребёнка
13.03.1917

Сын: Воронин Александр Иванович

Отец ребёнка: Воронин Иван Михайлович

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Восприемница из деревни Варюхино - Анна Мельникова
Рождение ребёнка
22.07.1918

Дочь: Воронина Инна Ивановна

Отец ребёнка: Воронин Иван Михайлович

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Восприемница: дочь Ивана Михайловича - Александра Ивановна Воронина (Меньшикова)
Смерть
09.12.1936
Причина: воспаление мозга. Возраст на момент смерти - 48 лет Актовая запись в городе Галиче (Ярославская область. С марта 1936 по август 1944 Галичский район входил в Ярославскую область).
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