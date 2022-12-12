Воронина (Мельникова) Таисия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти09.12.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1889
Бракосочетание
20.01.1914 ст.
Поручители по жениху из д. Варюхино, Костомской волости, Галичского уезда Павел Александрович Турунов из д. Оржуново, той же волости и уезда Геннадий Степанович Лебедев. По невесте: крестьяне из д. Ва... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1914 ст.
Дочь: Меньшикова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Воронин Иван Михайлович
Восприемники из д. Варюхино: Василий Александров (сын Александра Сергеевича Воронина?) и Мария Михайловна Воронина
Рождение ребёнка
13.03.1917
Сын: Воронин Александр Иванович
Отец ребёнка: Воронин Иван Михайлович
Восприемница из деревни Варюхино - Анна Мельникова
Рождение ребёнка
22.07.1918
Дочь: Воронина Инна Ивановна
Отец ребёнка: Воронин Иван Михайлович
Восприемница: дочь Ивана Михайловича - Александра Ивановна Воронина (Меньшикова)
Смерть
09.12.1936
Причина: воспаление мозга. Возраст на момент смерти - 48 лет Актовая запись в городе Галиче (Ярославская область. С марта 1936 по август 1944 Галичский район входил в Ярославскую область).