Мельникова Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельникова Анна Сергеевна

Мельникова Анна Сергеевна

avatar

Место рождения

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд

Дата рождения

1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1880 ст.

Сын: Мельников Александр Андреевич

Отец ребёнка: Мельников Андрей Петрович

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1882 ст.

Дочь: Касаткина Олимпиада Андреевна

Отец ребёнка: Мельников Андрей Петрович

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1885 ст.

Сын: Мельников Николай Андреевич

Отец ребёнка: Мельников Андрей Петрович

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Воронина Таисия Андреевна

Отец ребёнка: Мельников Андрей Петрович

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Мельников Иван Андреевич

Отец ребёнка: Мельников Андрей Петрович

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close