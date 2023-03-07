Мельникова Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880 ст.
Сын: Мельников Александр Андреевич
Отец ребёнка: Мельников Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1882 ст.
Дочь: Касаткина Олимпиада Андреевна
Отец ребёнка: Мельников Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1885 ст.
Сын: Мельников Николай Андреевич
Отец ребёнка: Мельников Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Воронина Таисия Андреевна
Отец ребёнка: Мельников Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1891 ст.
Отец ребёнка: Мельников Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно