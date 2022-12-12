Воронин Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1857 ст.
Дата смерти13.04.1934 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Рождение ребёнка
1877 ст.
Дочь: Воронина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Воронина Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
1882 ст.
Дочь: Лебедева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Воронина Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
1887
Сын: Воронин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Воронина Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Воронина Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
14.01.1893
Мать ребёнка: Воронина Надежда Ильинична
Восприемник из д. Варюхино, Костомской волости, Галичского уезда - уволенный в запас армии старший Унтер Офицер, брат Михаила Сергеевича Воронина - Александр Сергеевич Воронин
Рождение ребёнка
25.06.1894 ст.
Дочь: Воронина Ефросинья Михайловна
Мать ребёнка: Воронина Надежда Ильинична
Восприемники: уволенный в запас Унтер Офицер Александр Сергеевич Воронин и его жена Матрона Васильевна Воронина
Рождение ребёнка
22.04.1896 ст.
Сын: Воронин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Воронина Надежда Ильинична
Восприемники: дети Михаила Сергеевича Воронина - Сергей Михайлович и Анна Михайловна Воронины
Рождение ребёнка
29.05.1901
Дочь: Воронина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Воронина Надежда Ильинична
Восприемники из д. Варюхино, Костомской волости, Галичского уезда: Иван Михайлович Воронин и Анна Михайловна Воронина
Рождение ребёнка
20.09.1904 ст.
Дочь: Фролова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Воронина Надежда Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.1934 ст.
Ильино, Новографская волость, Галичский уезд
Запись о смерти Нейского отдела ЗАГС (на тот момент Парфеньевский район Ивановской промышленной области). Сейчас Костромская область. Возраст на момент смерти: 66 лет (возможно, что ошибка. На деле до... Показать все