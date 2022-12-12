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Воронин Михаил Сергеевич

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Место рождения

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

13.04.1934 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: Воронин Сергей Григорьевич

Мать: Воронина Устинья Ивановна

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1877 ст.

Дочь: Воронина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Воронина Надежда Ильинична

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1882 ст.

Дочь: Лебедева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Воронина Надежда Ильинична

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1887

Сын: Воронин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Воронина Надежда Ильинична

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Воронин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Воронина Надежда Ильинична

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1893

Сын: Воронин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Воронина Надежда Ильинична

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Восприемник из д. Варюхино, Костомской волости, Галичского уезда - уволенный в запас армии старший Унтер Офицер, брат Михаила Сергеевича Воронина - Александр Сергеевич Воронин
Рождение ребёнка
25.06.1894 ст.

Дочь: Воронина Ефросинья Михайловна

Мать ребёнка: Воронина Надежда Ильинична

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Восприемники: уволенный в запас Унтер Офицер Александр Сергеевич Воронин и его жена Матрона Васильевна Воронина
Рождение ребёнка
22.04.1896 ст.

Сын: Воронин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Воронина Надежда Ильинична

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Восприемники: дети Михаила Сергеевича Воронина - Сергей Михайлович и Анна Михайловна Воронины
Рождение ребёнка
29.05.1901

Дочь: Воронина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Воронина Надежда Ильинична

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Восприемники из д. Варюхино, Костомской волости, Галичского уезда: Иван Михайлович Воронин и Анна Михайловна Воронина
Рождение ребёнка
20.09.1904 ст.

Дочь: Фролова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Воронина Надежда Ильинична

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Надежда Ильинична

Смерть
13.04.1934 ст.
Ильино, Новографская волость, Галичский уезд
Запись о смерти Нейского отдела ЗАГС (на тот момент Парфеньевский район Ивановской промышленной области). Сейчас Костромская область. Возраст на момент смерти: 66 лет (возможно, что ошибка. На деле до... Показать все
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