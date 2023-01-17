Лебедева (Воронина) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1882 ст.
Бракосочетание
19.01.1904 ст.
Поручители по жениху: Геннадий Евгеньевич Гладков из приселка Горок и Павел Фёдоров из деревни Красново. По невесте: Павел Иванович Лебедев из деревни Оржуново и Сергей Михайлович Воронин из деревни В... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1906 ст.
Дочь: Елизавета Геннадьевна
Отец ребёнка: Лебедев Геннадий Степанович
Восприемниками были: д. Варюхино крестьянина Михаила Сергеева Воронина сын Николай Михайлов Воронин и д. Оржуново крестьянина Степана Матвеева дочь девица Александра Степанова.
Рождение ребёнка
15.09.1908 ст.
Сын: Лебедев Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Лебедев Геннадий Степанович
Восприемниками были: приселка Горки крестьянин Геннадий Александров Загулин и д. Варюхино жена Сергея Михайлова Воронина - Анна Артемьева Воронина.
Рождение ребёнка
07.09.1911
Дочь: Александра Геннадьевна
Отец ребёнка: Лебедев Геннадий Степанович
Рождение ребёнка
19.07.1914 ст.
Дочь: Надежда Геннадьевна
Отец ребёнка: Лебедев Геннадий Степанович
Восприемницей была д. Оржуново крестьянина Павла Мефодиева жена Ефросинья Георгиева.
Рождение ребёнка
1919
Сын: Лебедев Николай Геннадьевич
Отец ребёнка: Лебедев Геннадий Степанович
По всей видимости Николай Геннадьевич - это сын этих родителей. https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1515860508/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3D... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1922
Сын: Лебедев Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Лебедев Геннадий Степанович
По всей видимости Сергей Геннадьевич - это сын этих родителей. https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_rvk1077736071/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3D2203ca32c7967f4c423ba48cd... Показать все
Смерть
Неизвестно