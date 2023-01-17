Лебедева (Воронина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Воронина) Анна Михайловна

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Место рождения

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: Воронин Михаил Сергеевич

Мать: Воронина Надежда Ильинична

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
19.01.1904 ст.

Муж: Лебедев Геннадий Степанович

Оржуново, Костомская волость, Галичский уезд
Поручители по жениху: Геннадий Евгеньевич Гладков из приселка Горок и Павел Фёдоров из деревни Красново. По невесте: Павел Иванович Лебедев из деревни Оржуново и Сергей Михайлович Воронин из деревни В... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1906 ст.

Дочь: Елизавета Геннадьевна

Отец ребёнка: Лебедев Геннадий Степанович

Оржуново, Костомская волость, Галичский уезд
Восприемниками были: д. Варюхино крестьянина Михаила Сергеева Воронина сын Николай Михайлов Воронин и д. Оржуново крестьянина Степана Матвеева дочь девица Александра Степанова.
Рождение ребёнка
15.09.1908 ст.

Сын: Лебедев Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Лебедев Геннадий Степанович

Оржуново, Костомская волость, Галичский уезд
Восприемниками были: приселка Горки крестьянин Геннадий Александров Загулин и д. Варюхино жена Сергея Михайлова Воронина - Анна Артемьева Воронина.
Рождение ребёнка
07.09.1911

Дочь: Александра Геннадьевна

Отец ребёнка: Лебедев Геннадий Степанович

Оржуново, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1914 ст.

Дочь: Надежда Геннадьевна

Отец ребёнка: Лебедев Геннадий Степанович

Оржуново, Костомская волость, Галичский уезд
Восприемницей была д. Оржуново крестьянина Павла Мефодиева жена Ефросинья Георгиева.
Рождение ребёнка
1919

Сын: Лебедев Николай Геннадьевич

Отец ребёнка: Лебедев Геннадий Степанович

Оржуново, Костомская волость, Галичский уезд
По всей видимости Николай Геннадьевич - это сын этих родителей. https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1515860508/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3D... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1922

Сын: Лебедев Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Лебедев Геннадий Степанович

Оржуново, Костомская волость, Галичский уезд
По всей видимости Сергей Геннадьевич - это сын этих родителей. https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_rvk1077736071/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3D2203ca32c7967f4c423ba48cd... Показать все
Смерть
Неизвестно
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