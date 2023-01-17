Воронина Надежда Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877 ст.
Дочь: Воронина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Воронин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1882 ст.
Дочь: Лебедева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Воронин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Воронин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Воронин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Воронин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
14.01.1893
Отец ребёнка: Воронин Михаил Сергеевич
Восприемник из д. Варюхино, Костомской волости, Галичского уезда - уволенный в запас армии старший Унтер Офицер, брат Михаила Сергеевича Воронина - Александр Сергеевич Воронин
Рождение ребёнка
25.06.1894 ст.
Дочь: Воронина Ефросинья Михайловна
Отец ребёнка: Воронин Михаил Сергеевич
Восприемники: уволенный в запас Унтер Офицер Александр Сергеевич Воронин и его жена Матрона Васильевна Воронина
Рождение ребёнка
22.04.1896 ст.
Сын: Воронин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Воронин Михаил Сергеевич
Восприемники: дети Михаила Сергеевича Воронина - Сергей Михайлович и Анна Михайловна Воронины
Рождение ребёнка
29.05.1901
Дочь: Воронина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Воронин Михаил Сергеевич
Восприемники из д. Варюхино, Костомской волости, Галичского уезда: Иван Михайлович Воронин и Анна Михайловна Воронина
Рождение ребёнка
20.09.1904 ст.
Дочь: Фролова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Воронин Михаил Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно