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Воронин Сергей Михайлович

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Место рождения

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Воронин Михаил Сергеевич

Мать: Воронина Надежда Ильинична

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
27.01.1908 ст.

Жена: Воронина Анна Артемьевна

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Поручители по жениху из села Горки, Костомской волости, Галичского уезда: Александр Воронин и Геннадий Александров Поручители по невесте из д. Ильино, Новографской волости, Галичского уезда: Алексей ... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1909

Дочь: Таисия Сергеевна

Мать ребёнка: Воронина Анна Артемьевна

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Восприемницей была Апполинария Михайловна Колесова из д. Варюхино
Рождение ребёнка
28.12.1910

Сын: Воронин Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Воронина Анна Артемьевна

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1912 ст.

Сын: Воронин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Воронина Анна Артемьевна

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
13.04.1915 ст.

Сын: Воронин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Воронина Анна Артемьевна

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1918 ст.

Сын: Воронин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Воронина Анна Артемьевна

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Восприемники: Владимир Александрович Воронин 1901г.р. (сын Александра Сергеевича Воронина - брата Михаила Сергеевича) и Мария Михайлова (дочь Михаила Сергеевича Воронина?)
Смерть
Неизвестно
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