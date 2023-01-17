Воронин Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
27.01.1908 ст.
Жена: Воронина Анна Артемьевна
Поручители по жениху из села Горки, Костомской волости, Галичского уезда: Александр Воронин и Геннадий Александров Поручители по невесте из д. Ильино, Новографской волости, Галичского уезда: Алексей ... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1909
Дочь: Таисия Сергеевна
Мать ребёнка: Воронина Анна Артемьевна
Восприемницей была Апполинария Михайловна Колесова из д. Варюхино
Рождение ребёнка
28.12.1910
Мать ребёнка: Воронина Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
23.09.1912 ст.
Мать ребёнка: Воронина Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
13.04.1915 ст.
Сын: Воронин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Воронина Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
02.05.1918 ст.
Сын: Воронин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Воронина Анна Артемьевна
Восприемники: Владимир Александрович Воронин 1901г.р. (сын Александра Сергеевича Воронина - брата Михаила Сергеевича) и Мария Михайлова (дочь Михаила Сергеевича Воронина?)
Смерть
Неизвестно