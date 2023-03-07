Воронина Анна Артемьевна
Место рождения
Дата рождения02.01.1886 ст.
Дата смерти1943
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1886 ст.
Отец: Амвросиев Артемий
Мать: Наталья Киприянова
Восприемниками были: деревни Ильино крестьянский сын Алексей Иосифов и солдатская жена Екатерина Иванова Фонд 56, опись 21 дело 169 село Новое
Бракосочетание
27.01.1908 ст.
Поручители по жениху из села Горки, Костомской волости, Галичского уезда: Александр Воронин и Геннадий Александров Поручители по невесте из д. Ильино, Новографской волости, Галичского уезда: Алексей ... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1909
Дочь: Таисия Сергеевна
Отец ребёнка: Воронин Сергей Михайлович
Восприемницей была Апполинария Михайловна Колесова из д. Варюхино
Рождение ребёнка
28.12.1910
Отец ребёнка: Воронин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
23.09.1912 ст.
Отец ребёнка: Воронин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
13.04.1915 ст.
Сын: Воронин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Воронин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
02.05.1918 ст.
Сын: Воронин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Воронин Сергей Михайлович
Восприемники: Владимир Александрович Воронин 1901г.р. (сын Александра Сергеевича Воронина - брата Михаила Сергеевича) и Мария Михайлова (дочь Михаила Сергеевича Воронина?)
Смерть
1943
Москва, город федерального значения Москва
В архиве ЗАГС есть запись о смерти Анны Артемьевны Ворониной (других женщин с таким сочетанием имени и фамилии нет). При этом в записи не указан, ни возраст, ни место рождения.