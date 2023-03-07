Воронина Анна Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронина Анна Артемьевна

Воронина Анна Артемьевна

avatar

Место рождения

Ильино, Фоминская казенная волость, Галичский уезд

Дата рождения

02.01.1886 ст.

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1886 ст.

Отец: Амвросиев Артемий

Мать: Наталья Киприянова

Ильино, Фоминская казенная волость, Галичский уезд
Восприемниками были: деревни Ильино крестьянский сын Алексей Иосифов и солдатская жена Екатерина Иванова Фонд 56, опись 21 дело 169 село Новое
Бракосочетание
27.01.1908 ст.

Муж: Воронин Сергей Михайлович

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Поручители по жениху из села Горки, Костомской волости, Галичского уезда: Александр Воронин и Геннадий Александров Поручители по невесте из д. Ильино, Новографской волости, Галичского уезда: Алексей ... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1909

Дочь: Таисия Сергеевна

Отец ребёнка: Воронин Сергей Михайлович

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Восприемницей была Апполинария Михайловна Колесова из д. Варюхино
Рождение ребёнка
28.12.1910

Сын: Воронин Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Воронин Сергей Михайлович

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1912 ст.

Сын: Воронин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Воронин Сергей Михайлович

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
13.04.1915 ст.

Сын: Воронин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Воронин Сергей Михайлович

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1918 ст.

Сын: Воронин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Воронин Сергей Михайлович

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Восприемники: Владимир Александрович Воронин 1901г.р. (сын Александра Сергеевича Воронина - брата Михаила Сергеевича) и Мария Михайлова (дочь Михаила Сергеевича Воронина?)
Смерть
1943
Москва, город федерального значения Москва
В архиве ЗАГС есть запись о смерти Анны Артемьевны Ворониной (других женщин с таким сочетанием имени и фамилии нет). При этом в записи не указан, ни возраст, ни место рождения.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close