Фролова (Воронина) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Воронина) Александра Михайловна

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Место рождения

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд

Дата рождения

20.09.1904 ст.

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1904 ст.

Отец: Воронин Михаил Сергеевич

Мать: Воронина Надежда Ильинична

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Фролова Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Фролов Григорий Арсентьевич

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Ступина Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Фролов Григорий Арсентьевич

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Вячеслав Григорьевич

Отец ребёнка: Фролов Григорий Арсентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Григорий Арсентьевич

Смерть
1969
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