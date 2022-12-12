Фролова (Воронина) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.09.1904 ст.
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1904 ст.
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Фролова Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Фролов Григорий Арсентьевич
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Ступина Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Фролов Григорий Арсентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Вячеслав Григорьевич
Отец ребёнка: Фролов Григорий Арсентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1969