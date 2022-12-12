Анна Емельяновна
Место рождения
Дата рождения03.09.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1853
Отец: Емельян Нестерович
Мать: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1880 ст.
Дочь: Иванова Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
08.03.1882
Сын: Иванов Александр Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
28.10.1886 ст.
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Спиридонович
Восприемники: Иван Фёдоров из Шубино и Дарья Спиридонова из д. Заварино
Рождение ребёнка
13.02.1889 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Спиридонович
Восприемники: Григорий Емельянов из села Павловского и Дарья Спиридонова из д. Заворино
Рождение ребёнка
21.05.1891
Отец ребёнка: Иванов Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
10.02.1893
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
12.10.1895 ст.
Отец ребёнка: Иванов Иван Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно