Иванов Иван Спиридонович
Место рождения
Дата рождения10.10.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1851
Отец: Иванов Спиридон Максимович
Мать: Екатерина Терентьевна
Рождение ребёнка
1880 ст.
Дочь: Иванова Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
08.03.1882
Сын: Иванов Александр Иванович
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
28.10.1886 ст.
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Восприемники: Иван Фёдоров из Шубино и Дарья Спиридонова из д. Заварино
Рождение ребёнка
13.02.1889 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Восприемники: Григорий Емельянов из села Павловского и Дарья Спиридонова из д. Заворино
Рождение ребёнка
21.05.1891
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
10.02.1893
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
12.10.1895 ст.
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Емельяновна
Смерть
Неизвестно