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Иванов Иван Спиридонович

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Место рождения

Шубино, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

10.10.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1851

Отец: Иванов Спиридон Максимович

Мать: Екатерина Терентьевна

Шубино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1880 ст.

Дочь: Иванова Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Шубино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.03.1882

Сын: Иванов Александр Иванович

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Шубино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1886 ст.

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Шубино, Кашинский, Тверская область
Восприемники: Иван Фёдоров из Шубино и Дарья Спиридонова из д. Заварино
Рождение ребёнка
13.02.1889 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Шубино, Кашинский, Тверская область
Восприемники: Григорий Емельянов из села Павловского и Дарья Спиридонова из д. Заворино
Рождение ребёнка
21.05.1891

Сын: Иванов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Шубино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.02.1893

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Шубино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1895 ст.

Сын: Иванов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Шубино, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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