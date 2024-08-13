Семиколенов Григорий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1847
Дата смерти03.12.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Семиколенов Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Семиколенова (Букреева) Варвара Павловна
Сын: Семиколенов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Семиколенова (Букреева) Варвара Павловна
Сын: Семиколенов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Семиколенова (Русинова) Варвара Никифоровна
Сын: Семиколенов Прокопий Григорьевич
Мать ребёнка: Семиколенова (Русинова) Варвара Никифоровна
Дочь: (Семиколенова) Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Семиколенова (Русинова) Варвара Никифоровна
Сын: Семиколенов Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Семиколенова (Русинова) Варвара Никифоровна
Сын: Семиколенов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Семиколенова (Русинова) Варвара Никифоровна
Сын: Семиколенов Трофим Григорьевич
Мать ребёнка: Семиколенова (Русинова) Варвара Никифоровна