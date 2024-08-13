Семиколенов Григорий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семиколенов Григорий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1847

Дата смерти

03.12.1888

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

1825 г.р.

Жена

1845 г.р.
1854 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1847

Отец: Семиколенов Яков Иванович

Мать: Семиколенова Матрена Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1866

Жена: Семиколенова (Букреева) Варвара Павловна

Рождение ребёнка
10.02.1867

Сын: Семиколенов Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Семиколенова (Букреева) Варвара Павловна

Рождение ребёнка
12.12.1868

Сын: Семиколенов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Семиколенова (Букреева) Варвара Павловна

Рождение ребёнка
04.01.1870

Дочь: Семиколенова (Семиколенова) Домника Григорьевна

Мать ребёнка: Семиколенова (Букреева) Варвара Павловна

Бракосочетание
17.09.1872

Жена: Семиколенова (Русинова) Варвара Никифоровна

Рождение ребёнка
03.10.1874

Сын: Семиколенов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Семиколенова (Русинова) Варвара Никифоровна

Рождение ребёнка
03.07.1877

Сын: Семиколенов Прокопий Григорьевич

Мать ребёнка: Семиколенова (Русинова) Варвара Никифоровна

Рождение ребёнка
28.06.1880

Дочь: (Семиколенова) Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Семиколенова (Русинова) Варвара Никифоровна

Рождение ребёнка
18.06.1883

Дочь: Алексеева (Семиколенова) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Семиколенова (Русинова) Варвара Никифоровна

Рождение ребёнка
15.04.1886

Сын: Семиколенов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Семиколенова (Русинова) Варвара Никифоровна

Рождение ребёнка
15.04.1886

Сын: Семиколенов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Семиколенова (Русинова) Варвара Никифоровна

Рождение ребёнка
16.09.1887

Сын: Семиколенов Трофим Григорьевич

Мать ребёнка: Семиколенова (Русинова) Варвара Никифоровна

Смерть
03.12.1888
Похороны
04.12.1888

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