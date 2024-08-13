Семиколенова Матрена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемиколенова Матрена Максимовна

Семиколенова Матрена Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

14.04.1882

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Максим

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Кулакова (Семиколенова) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Семиколенов Яков Иванович

Рождение ребёнка
18.01.1847

Сын: Семиколенов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Семиколенов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Петрова (Семиколенова) Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Семиколенов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Семиколенов Кузьма Яковлевич

Отец ребёнка: Семиколенов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Семиколенова) Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Семиколенов Яков Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1863

Сын: Семиколенов Филипп Яковлевич

Отец ребёнка: Семиколенов Яков Иванович

Смерть
14.04.1882
Похороны
16.04.1882

Мы используем куки для улучшения работы сайта.