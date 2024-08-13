Семиколенова Матрена Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти14.04.1882
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Максим
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Кулакова (Семиколенова) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Семиколенов Яков Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1847
Сын: Семиколенов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Семиколенов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Петрова (Семиколенова) Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Семиколенов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Семиколенов Кузьма Яковлевич
Отец ребёнка: Семиколенов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Семиколенова) Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Семиколенов Яков Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1863
Сын: Семиколенов Филипп Яковлевич
Отец ребёнка: Семиколенов Яков Иванович
Смерть
14.04.1882
Похороны
16.04.1882