Семиколенов Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти26.10.1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Кулакова (Семиколенова) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Семиколенова Матрена Максимовна
Рождение ребёнка
18.01.1847
Сын: Семиколенов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Семиколенова Матрена Максимовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Петрова (Семиколенова) Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Семиколенова Матрена Максимовна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Семиколенов Кузьма Яковлевич
Мать ребёнка: Семиколенова Матрена Максимовна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Семиколенова) Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Семиколенова Матрена Максимовна
Рождение ребёнка
01.07.1863
Сын: Семиколенов Филипп Яковлевич
Мать ребёнка: Семиколенова Матрена Максимовна
Смерть
26.10.1869
Похороны
28.10.1869