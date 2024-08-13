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Семиколенов Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

26.10.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Кулакова (Семиколенова) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Семиколенова Матрена Максимовна

Рождение ребёнка
18.01.1847

Сын: Семиколенов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Семиколенова Матрена Максимовна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Петрова (Семиколенова) Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Семиколенова Матрена Максимовна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Семиколенов Кузьма Яковлевич

Мать ребёнка: Семиколенова Матрена Максимовна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Семиколенова) Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Семиколенова Матрена Максимовна

Рождение ребёнка
01.07.1863

Сын: Семиколенов Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: Семиколенова Матрена Максимовна

Смерть
26.10.1869
Похороны
28.10.1869

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