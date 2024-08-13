Семиколенов Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1874
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
03.10.1874
Бракосочетание
31.10.1893
Рождение ребёнка
15.04.1895
Рождение ребёнка
07.04.1897
Сын: Семиколенов Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Семиколенова (Корвякова) Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
07.07.1899
Рождение ребёнка
28.03.1901
Сын: Семиколенов Илларион Андреевич
Мать ребёнка: Семиколенова (Корвякова) Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
12.07.1903
Сын: Семиколенов Стефан Андреевич
Мать ребёнка: Семиколенова (Корвякова) Параскева Григорьевна