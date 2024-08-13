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Семиколенов Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1874

Отец: Семиколенов Григорий Яковлевич

Мать: Семиколенова (Русинова) Варвара Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
03.10.1874
Бракосочетание
31.10.1893

Жена: Семиколенова (Корвякова) Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
15.04.1895

Дочь: (Семиколенова) Александра Андреевна

Мать ребёнка: Семиколенова (Корвякова) Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
07.04.1897

Сын: Семиколенов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Семиколенова (Корвякова) Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
07.07.1899

Дочь: Семиколенова (Семиколенова) Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Семиколенова (Корвякова) Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
28.03.1901

Сын: Семиколенов Илларион Андреевич

Мать ребёнка: Семиколенова (Корвякова) Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
12.07.1903

Сын: Семиколенов Стефан Андреевич

Мать ребёнка: Семиколенова (Корвякова) Параскева Григорьевна

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