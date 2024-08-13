Семиколенова (Русинова) Варвара Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
17.09.1872
Рождение ребёнка
03.10.1874
Сын: Семиколенов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
03.07.1877
Сын: Семиколенов Прокопий Григорьевич
Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
28.06.1880
Дочь: (Семиколенова) Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
18.06.1883
Дочь: Алексеева (Семиколенова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
15.04.1886
Сын: Семиколенов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
15.04.1886
Сын: Семиколенов Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
16.09.1887
Сын: Семиколенов Трофим Григорьевич
Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Яковлевич