Семиколенова (Русинова) Варвара Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семиколенова (Русинова) Варвара Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
17.09.1872

Муж: Семиколенов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
03.10.1874

Сын: Семиколенов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
03.07.1877

Сын: Семиколенов Прокопий Григорьевич

Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
28.06.1880

Дочь: (Семиколенова) Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
18.06.1883

Дочь: Алексеева (Семиколенова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
15.04.1886

Сын: Семиколенов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
15.04.1886

Сын: Семиколенов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
16.09.1887

Сын: Семиколенов Трофим Григорьевич

Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Яковлевич

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